Trendyol 1. Lig'de 3. hafta sona erdi

Haftanın kapanış maçında Teksüt Bandırmaspor, deplasmanda karşılaştığı Bitexen Giresunspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla ligde ilk galibiyetini alan Bandırma temsilcisi, haftayı 5 puanla kapattı.

1. Lig'in 3. haftasında yapılan maçların ikisi beraberlikle sonuçlandı. Üç mücadeleyi ev sahibi takımlar, dört mücadeleyi ise konuk ekipler kazandı.

SONUÇLAR



1. Lig'de 3. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK - Manisa FK: 1-2

Gençlerbirliği - Bodrumspor FK: 1-0

Tuzlaspor - Eyüpspor: 0-5

Sakaryaspor - Ümraniyespor: 1-1

Göztepe - Ahlatcı Çorum FK: 1-2

Ankara Keçiörengücü - Adanaspor: 1-0

Boluspor - -Astor Enerji Şanlıurfaspor: 1-1

Kocaelispor - Altay: 3-2

Bitexen Giresunspor - Teksüt Bandırmaspor: 0-1

PUAN DURUMU



Ligin 3. haftasındaki karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şöyle:

4. HAFTA MAÇLARI



Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın programı şöyle:

1 Eylül Cuma:

21.00 Adanaspor - Kocaelispor (Yeni Adana)

2 Eylül Cumartesi

17.00 Teksüt Bandırmaspor - Sakaryaspor (Bandırma 17 Eylül)

17.00 Manisa FK - Tuzlaspor (Mümin Özkasap)

19.15 Boluspor - Ankara Keçiörengücü (Bolu Atatürk)

21.45 Eyüpspor - Bitexen Giresunspor (Eyüp)

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrum FK - Ümraniyespor (Bodrum İlçe)

19.15 Ahlatcı Çorum FK - Gençlerbirliği (Çorum Şehir)

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor - Erzurumspor FK (11 Nisan)

21.45 Altay - Göztepe (Alsancak Mustafa Denizli)