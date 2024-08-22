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Spor

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

AA22 Ağustos 2024 Perşembe 12:35 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 3. haftanın hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig'de 3. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 28 Ağustos Çarşamba günü oynanacak Sakaryaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı dışındaki karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

21.00 Kocaelispor-Erzurumspor FK: Furkan Aksuoğlu

24 Ağustos Cumartesi:

17.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Gençlerbirliği: Süleyman Bahadır

19.15 Fatih Karagümrük-Manisa FK: Erdem Mertoğlu

21.45 MKE Ankaragücü-Central Hospital Ümraniyespor: Yasin Kol

21.45 Boluspor-Esenler Erokspor: Adnan Deniz Kayatepe

25 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Ahlatcı Çorum FK: Mehmet Ali Özer

21.45 Adanaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Feridun Daldaş

21.45 Yeni Malatyaspor-Ankara Keçiörengücü: İlker Yasin Avcı

26 Ağustos Pazartesi:

21.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Şanlıurfaspor: Davut Dakul Çelik

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