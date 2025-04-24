İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2025 Perşembe / 26 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,321
  • EURO
    43,7672
  • ALTIN
    4107.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
Spor

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçların hakemlerini duyurdu.

AA24 Nisan 2025 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarının hakemleri belli oldu
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 36. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de haftanın maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

27 Nisan Pazar:

16.00 Kocaelispor-Geosis Boluspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Turgut Doman

16.00 Adanaspor-Gençlerbirliği: Reşat Onur Coşkunses

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Esenler Erokspor: Fatih Tokail

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Siltaş Yapı Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ümit Öztürk

16.00 Sakaryaspor-Erzurumspor FK: Oğuzhan Aksu

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Manisa FK: Gürcan Hasova

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Amed Sportif Faaliyetler: Burak Olcar

16.00 MKE Ankaragücü-Ahlatcı Çorum FK: Alpaslan Şen

  • trednyol 1. lig
  • hakem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.