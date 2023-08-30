İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ağustos 2023 Çarşamba / 14 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,7484
  • EURO
    29,2455
  • ALTIN
    1671.98
  • BIST100
    7907.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu!
Spor

Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Trendyol 1. Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

AA30 Ağustos 2023 Çarşamba 13:29 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu!
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 Eylül Cuma:

21.00 Adanaspor-Kocaelispor: Muhammet Ali Metoğlu

2 Eylül Cumartesi:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Kutluhan Bilgiç

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor: Ömer Faruk Turtay

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor: Fatih Tokail

19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

21.45 Altay-Göztepe: Ozan Ergün

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.