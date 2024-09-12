Trendyol 1. Lig'de 5. hafta yarın başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, yarın oynanacak bir müsabakayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
13 Eylül Cuma:
20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)
14 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)
19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
15 Eylül Pazar:
16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)
16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)