İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Eylül 2024 Perşembe / 9 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9764
  • EURO
    37,4925
  • ALTIN
    2752.08
  • BIST100
    9496.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol 1. Lig'de 5. hafta yarın başlıyor
Spor

Trendyol 1. Lig'de 5. hafta yarın başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol 1. Lig'in 5. hafta programını duyurdu. Haftanın ilk maçı yarın saat 20.00'de Boluspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasında oynanacak.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 12:00 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 5. hafta yarın başlıyor
ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 5. haftası, yarın oynanacak bir müsabakayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 5. hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

13 Eylül Cuma:

20.00 Boluspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bolu Atatürk)

14 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Amed Sportif Faaliyetler (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Yeni Malatyaspor-Ahlatcı Çorum FK (Aktepe)

19.00 Sakaryaspor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

19.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Central Hospital Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

15 Eylül Pazar:

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor (Iğdır Şehir)

16.00 Fatih Karagümrük-MKE Ankaragücü (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Kocaelispor-Manisa FK (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Gençlerbirliği-Erzurumspor FK (Eryaman)

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

  • trendyol 1 lig
  • 5 hafta
  • Boluspo
  • Pendikspor

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.