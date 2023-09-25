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Spor

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı. Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

25 Eylül 2023 Pazartesi 23:28 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı
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Haftanın kapanış maçında Altay, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.

SONUÇLAR

1. Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Tuzlaspor: 2-1

Eyüpspor-Ümraniyespor: 2-0

Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: 3-1

Manisa FK-Göztepe: 0-1

Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: 1-0

Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 4-1

Adanaspor-Erzurumspor FK: 1-0

ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-2

Altay-Bodrum FK: 1-1

PUAN DURUMU

Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

7. hafta programı

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

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