Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçları tamamlandı

Haftanın kapanış maçında Altay, konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
Sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 2-0 yenerek 6'da 6 yapan Eyüpspor, puanını 18'e çıkardı ve liderliğini devam ettirdi.
SONUÇLAR
1. Lig'in 6. haftasında yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Boluspor-Tuzlaspor: 2-1
Eyüpspor-Ümraniyespor: 2-0
Ankara Keçiörengücü-Bitexen Giresunspor: 3-1
Manisa FK-Göztepe: 0-1
Ahlatcı Çorum FK-Sakaryaspor: 1-0
Teksüt Bandırmaspor-Gençlerbirliği: 4-1
Adanaspor-Erzurumspor FK: 1-0
ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Kocaelispor: 0-2
Altay-Bodrum FK: 1-1
PUAN DURUMU
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
7. hafta programı
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)