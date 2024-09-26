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Spor

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak. İşte haftanın maç takvimi...

AA26 Eylül 2024 Perşembe 12:08 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı
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Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK müsabakasıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

29 Eylül Pazar:

16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

16.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)

19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

  • Trendyol 1. Lig
  • 7. Hafta
  • Maç Takvimi

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