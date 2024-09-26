Trendyol 1. Lig'de 7. hafta heyecanı

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası, yarın oynanacak Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK müsabakasıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 7. hafta maçlarının programı şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
29 Eylül Pazar:
16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
16.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Aktepe)
19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
19.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)