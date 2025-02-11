Trendyol 1. Lig'de bu hafta oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında yarın ve 13 Şubat Peşembe günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:
Yarın:
14.00 Erzurumspor-Gençlerbirliği: Ömer Tolga Güldibi
14.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Fatih Tokail
17.00 Esenler Erokspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Mehmet Ali Özer
20.00 Amed Sportif Faaliyetler-Teksüt Bandırmaspor: Reşat Onur Coşkunses
13 Şubat Perşembe:
14.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Geosis Boluspor: Yunus Dursun
17.00 Şanlıurfaspor-Sakaryaspor: Ümit Öztürk
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Uğur Okulları İstanbulspor: İlker Yasin Avcı
20.00 MKE Ankaragücü-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Metoğlu