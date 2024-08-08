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Spor

Trendyol 1. Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun ilk haftasındaki maçları yönetecek hakemler belli oldu.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'de ilk hafta hakemleri belli oldu
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Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonu ilk hafta müsabakalarının hakemleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın:

21.00 Sakaryaspor-Ankara Keçiörengücü: Ozan Ergün

10 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Manisa FK: Ömer Tolga Güldibi

19.15 Yeni Malatyaspor-Pendikspor: Ömer Faruk Gültekin

21.45 Kocaelispor-Gençlerbirliği: Yasin Kol

21.45 Adanaspor-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

11 Ağustos Pazar:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar

19.15 Boluspor-Alagöz Holding Iğdır FK: Ayberk Demirbaş

19.15 Fatih Karagümrük-Amed Sportif Faaliyetler: Kadir Sağlam

21.45 MKE Ankaragücü-Şanlıurfaspor: Oğuzhan Aksu

12 Ağustos Pazartesi:

21.00 Central Hospital Ümraniyespor-Çorum FK: Süleyman Bahadır

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