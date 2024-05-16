Trendyol 1. Lig'de play-off heyecanı başlıyor

Diğer karşılaşmada ise Çorum FK ile Kocaelispor karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maç, Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak. Bodrum FK-Boluspor maçında Çağdaş Altay, Çorum FK-Kocaelispor karşılaşmasında ise Emre Kargın düdük çalacak. Mücadeleler, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak,

29. PLAY-OFF

Bu sezon 29. defa uygulanan play-off sisteminde şimdiye kadar 22 takım bir üst lige çıkmayı başardı. Çorum FK ve Kocaelispor'un ilk defa yer alacağı play-off'ta Boluspor yedinci, Sakaryaspor altıncı ve Bodrum FK ise ikinci kez mücadele edecek.

Daha önce 3 kez doğrudan Süper Lig vizesi alan Kocaelispor, ilk kez play-off'ta boy gösterecek. 2022-2023 sezonu bitiminde Trendyol 1. Lig'e çıkan Çorum FK, 1. Lig'deki ilk senesinde playoff'a kalmayı başardı.