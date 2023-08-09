Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:
11 Ağustos Cuma:
21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük
12 Ağustos Cumartesi:
19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek
19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan
21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay
21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler
13 Ağustos Pazar:
19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan
21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen
14 Ağustos Pazartesi:
21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar