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Spor

Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'de 1. hafta maçlarını yönetecek olan hakemleri açıkladı.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 21:34 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 1. haftanın hakemleri açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

11 Ağustos Cuma:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor: Zorbay Küçük

12 Ağustos Cumartesi:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: Bahattin Şimşek

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: Burak Pakkan

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor: Çağdaş Altay

21.45 Mondihome Kayserispor-Galatasaray: Halil Umut Meler

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: Murat Erdoğan

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK: Abdulkadir Bitigen

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Erkan Özdamar

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