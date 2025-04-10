İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Nisan 2025 Perşembe / 12 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9188
  • EURO
    42,2452
  • ALTIN
    3811.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
Spor

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

IHA10 Nisan 2025 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruyla, bu hafta oynanacak müsabakaların hakemleri de açıklandı.

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Samsunspor - Galatasaray: Ozan Ergün

12 Nisan Cumartesi

16.00 Konyaspor - Göztepe: Ümit Öztürk

19.00 Bodrum FK - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir: Cihan Aydın

13 Nisan Pazar

16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Yasin Kol

19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay

14 Nisan Pazartesi

20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor: Alper Akarsu

  • trendyol süper lig
  • hakem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.