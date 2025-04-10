Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 31. hafta heyecanı yarın, 12 Nisan Cumartesi, 13 Nisan Pazar ve 14 Nisan Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan duyuruyla, bu hafta oynanacak müsabakaların hakemleri de açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı ve karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Samsunspor - Galatasaray: Ozan Ergün
12 Nisan Cumartesi
16.00 Konyaspor - Göztepe: Ümit Öztürk
19.00 Bodrum FK - Antalyaspor: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Beşiktaş - RAMS Başakşehir: Cihan Aydın
13 Nisan Pazar
16.00 Kayserispor - Kasımpaşa: Abdullah Buğra Taşkınsoy
16.00 Gaziantep FK - Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan
19.00 Sivasspor - Fenerbahçe: Yasin Kol
19.00 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Çağdaş Altay
14 Nisan Pazartesi
20.00 Eyüpspor - Adana Demirspor: Alper Akarsu