Trendyol Süper Lig'de görünüm

Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan ve haftaya lider giren Fenerbahçe, takipçisi Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'u net bir skorla geçti.

LİGİN 10. HAFTASINDA YAPILAN MAÇLAR VE ALINAN SONUÇLAR ŞÖYLE:



Atakaş Hatayspor-Mondihome Kayserispor: 1-2

Kasımpaşa-İstanbulspor: 3-1

Corendon Alanyaspor-EMS Yapı Sivasspor: 1-2

Yukatel Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Galatasaray: 0-1

VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor: 0-0

Bitexen Antalyaspor-RAMS Başakşehir: 1-0

MKE Ankaragücü-Yılport Samsunspor: 2-0

Siltaş Yapı Pendikspor-Fenerbahçe: 0-5

Beşiktaş-Gaziantep FK: 2-0

11. HAFTANIN PROGRAMI



Ligde 11. haftanın programı şöyle:

3 Kasım Cuma:

20.00 Galatasaray-Kasımpaşa (RAMS Park)

4 Kasım Cumartesi:

13.30 İstanbulspor-Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Yılport Samsunspor-Atakaş Hatayspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)

5 Kasım Pazar:

13.30 EMS Yapı Sivasspor-Yukatel Adana Demirspor (Sivas 4 Eylül)

16.00 RAMS Başakşehir-MKE Ankaragücü (Başakşehir Fatih Terim)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)

6 Kasım Pazartesi:

20.00 Mondihome Kayserispor-Corendon Alanyaspor (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Gaziantep FK-Çaykur Rizespor (Kalyon)