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Spor

Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunun ilk haftası tamamlandı. Ligin ilk haftasını Hatayspor lider olarak tamamladı.

15 Ağustos 2023 Salı 00:22 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı
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Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapıldı.

Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.

Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.

Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.

Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.

SONUÇLAR

Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2

TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1

Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5

Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0

EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1

Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1

Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1

Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

PUAN DURUMU

1.ATAKAŞ HATAYSPOR

2.CORENDON ALANYASPOR

3.KASIMPAŞA

5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR

6.BEŞİKTAŞ

7.TRABZONSPOR

8.EMS YAPI SİVASSPOR

9.İSTANBULSPOR

10.TÜMOSAN KONYASPOR

11.YILPORT SAMSUNSPOR

12.GALATASARAY

13.MONDİHOME KAYSERİSPOR

14.MKE ANKARAGÜCÜ

15.ÇAYKUR RİZESPOR

16.GAZİANTEP FK

17.BITEXEN ANTALYASPOR

18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK

19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ

20.PENDİKSPOR FUTBOL

2. HAFTA

18 Ağustos Cuma:

21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park)

19 Ağustos Cumartesi:

19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)

21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)

20 Ağustos Pazar:

19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)

21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)

21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)

21 Ağustos Pazartesi:

21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Eryaman)

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