Trendyol Süper Lig'de ilk hafta tamamlandı

Haftanın kapanışında Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir ve VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş maçları yapıldı.
Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini tek golle geçerken, Corendon Alanyaspor konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 2-0 yendi.
Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona puan kaybıyla başladı. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Mondihome Kayserispor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan yitirdi.
Şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, konuk ettiği Gaziantep FK'yi 2-1'le geçerek sezona 3 puanla başladı.
Trabzonspor ise sahasında Bitexen Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti.
SONUÇLAR
Trabzonspor-Bitexen Antalyaspor: 1-0
Kasımpaşa-MKE Ankaragücü: 3-2
TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor: 1-1
Pendikspor-Atakaş Hatayspor: 1-5
Mondihome Kayserispor-Galatasaray: 0-0
EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor: 1-1
Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor: 2-1
Fenerbahçe-Gaziantep FK: 2-1
Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir: 2-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1
PUAN DURUMU
1.ATAKAŞ HATAYSPOR
2.CORENDON ALANYASPOR
3.KASIMPAŞA
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR
6.BEŞİKTAŞ
7.TRABZONSPOR
8.EMS YAPI SİVASSPOR
9.İSTANBULSPOR
10.TÜMOSAN KONYASPOR
11.YILPORT SAMSUNSPOR
12.GALATASARAY
13.MONDİHOME KAYSERİSPOR
14.MKE ANKARAGÜCÜ
15.ÇAYKUR RİZESPOR
16.GAZİANTEP FK
17.BITEXEN ANTALYASPOR
18.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
19.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
20.PENDİKSPOR FUTBOL
2. HAFTA
18 Ağustos Cuma:
21.00 İstanbulspor-Mondihome Kayserispor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
21.00 Bitexen Antalyaspor-TÜMOSAN Konyaspor (Corendon Airlines Park)
19 Ağustos Cumartesi:
19.15 Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa (Mersin)
21.45 Galatasaray-Trabzonspor (RAMS Park)
20 Ağustos Pazar:
19.15 RAMS Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
21.45 Gaziantep FK-EMS Yapı Sivasspor (Kalyon)
21.45 Beşiktaş-Pendikspor (Beşiktaş Park)
21 Ağustos Pazartesi:
21.00 Yılport Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
21.00 MKE Ankaragücü-Yukatel Adana Demirspor (Eryaman)