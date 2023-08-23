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Spor

Trendyol Süper Lig'de yeni hafta hakemleri açıklandı

3. haftası oynanacak Trendyol Süper Lig'de göre alacak hakemler belli oldu. İşte haftanın karşılaşmaları ve hakemleri...

IHA23 Ağustos 2023 Çarşamba 13:40 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de yeni hafta hakemleri açıklandı
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta heyecanı 25 Ağustos Cuma, 26 Ağustos Cumartesi ve 27 Ağustos Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Bu mücadelelerde görev alacak hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamayla duyuruldu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un Avrupa kupalarında oynayacakları maçlar nedeniyle ligin 3. haftasında yapılması planlanan İstanbulspor - Galatasaray, Fenerbahçe - RAMS Başakşehir ve Adana Demirspor - Beşiktaş karşılaşmaları ileri bir tarihe ertelenmişti.

Süper Lig'de 3. haftanın programı ve hakemler şöyle:

25 Ağustos Cuma

21.00 Konyaspor - Gaziantep FK: Mete Kalkavan

26 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa - Pendikspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.15 Trabzonspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

21.45 Sivasspor - Antalyaspor: Ümit Öztürk

27 Ağustos Pazar

19.15 Kayserispor - Samsunspor: Bahattin Şimşek

19.15 Fatih Karagümrük - MKE Ankaragücü: Turgut Doman

21.45 Corendon Alanyaspor - Hatayspor: Direnç Tonusluoğlu

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