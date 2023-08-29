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Spor

Trendyol Süper Lig'de yeni hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi. İşte haftanın karşılaşmaları ve hakemleri...

AA29 Ağustos 2023 Salı 19:10 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'de yeni hafta hakemleri belli oldu
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Trendyol Süper Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 EYLÜL CUMA:

21.00 Kasımpaşa-Trabzonspor: Erkan Özdamar

21.00 Çaykur Rizespor-VavaCars Fatih Karagümrük: Murat Erdoğan

2 EYLÜL CUMARTESİ:

19.15 Pendikspor-Corendon Alanyaspor: Abdulkadir Bitigen

19.15 RAMS Başakşehir-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan

21.45 Bitexen Antalyaspor-Mondihome Kayserispor: Yasin Kol

21.45 Gaziantep FK-Galatasaray: Ali Şansalan

3 EYLÜL PAZAR:

19.15 Yılport Samsunspor-İstanbulspor: Burak Şeker

19.15 Beşiktaş-EMS Yapı Sivasspor: Zorbay Küçük

21.45 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

21.45 Atakaş Hatayspor-Yukatel Adana Demirspor: Sarper Barış Saka

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