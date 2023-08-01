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Spor

Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftanın programı belli oldu

Trendyol Süper Lig 2023/2024 sezonunun ilk 2 haftasında oynanacak maçların programı belli oldu.

1 Ağustos 2023 Salı 19:22 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftanın programı belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftanın programını duyurdu.

İşte ilk 2 haftanın programı;

1.HAFTA


11 Ağustos Cuma 21.00

Trabzonspor-Antalyaspor


12 Ağustos Cumartesi 19.15

Kasımpaşa-Ankaragücü

Konyaspor-İstanbulspor


12 Ağustos Cumartesi 21.45

Pendikspor-Hatayspor

Kayserispor-Galatasaray


13 Ağustos Pazar 19.15

Sivasspor-Samsunspor


13 Ağustos Pazar 21.45

Adana Demirspor-Rizespor

Fenerbahçe-Gaziantep FK


14 Ağustos Pazartesi 21.00

Alanyaspor-Başakşehir

Karagümrük-Beşiktaş



2. HAFTA


18 Ağustos Cuma 21.00

İstanbulspor-Kayserispor

Antalyaspor-Konyaspor


19 Ağustos Cumartesi 19.15

Rizespor-Alanyaspor


19 Ağustos Cumartesi 21.45

Hatayspor-Kasımpaşa

Galatasaray-Trabzonspor


20 Ağustos Pazar 19.15

Başakşehir - Karagümrük


20 Ağustos Pazar 21.45

Gaziantep FK - Sivasspor

Beşiktaş - Pendikspor


21 Ağustos Pazartesi 21.00

Ankaragücü - Adana Demirspor

Samsunspor - Fenerbahçe

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