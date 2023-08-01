Trendyol Süper Lig'in ilk 2 haftanın programı belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, yaptığı açıklamayla Trendyol Süper Lig'de ilk 2 haftanın programını duyurdu.
İşte ilk 2 haftanın programı;
1.HAFTA
11 Ağustos Cuma 21.00
Trabzonspor-Antalyaspor
12 Ağustos Cumartesi 19.15
Kasımpaşa-Ankaragücü
Konyaspor-İstanbulspor
12 Ağustos Cumartesi 21.45
Pendikspor-Hatayspor
Kayserispor-Galatasaray
13 Ağustos Pazar 19.15
Sivasspor-Samsunspor
13 Ağustos Pazar 21.45
Adana Demirspor-Rizespor
Fenerbahçe-Gaziantep FK
14 Ağustos Pazartesi 21.00
Alanyaspor-Başakşehir
Karagümrük-Beşiktaş
2. HAFTA
18 Ağustos Cuma 21.00
İstanbulspor-Kayserispor
Antalyaspor-Konyaspor
19 Ağustos Cumartesi 19.15
Rizespor-Alanyaspor
19 Ağustos Cumartesi 21.45
Hatayspor-Kasımpaşa
Galatasaray-Trabzonspor
20 Ağustos Pazar 19.15
Başakşehir - Karagümrük
20 Ağustos Pazar 21.45
Gaziantep FK - Sivasspor
Beşiktaş - Pendikspor
21 Ağustos Pazartesi 21.00
Ankaragücü - Adana Demirspor
Samsunspor - Fenerbahçe