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Spor

Trent Alexander-Arnold: Manchester City kazanmak için yapılmış bir makine

Liverpool'un yıldız oyuncusu Trent Alexander-Arnold, Manchester City ile oynayacakları maç öncesi görüşlerini aktardı.

6 Mart 2024 Çarşamba 22:31 - Güncelleme:
Trent Alexander-Arnold: Manchester City kazanmak için yapılmış bir makine
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Liverpool'un yıldızı Trent Alexander-Arnold, Manchester City ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Arnold yaptığı açıklamada, "Manchester City maçı çok zor olacak. Kazanmak için tasarlanmış bir makineyle karşı karşıyayız. Onları tanımlamanın en kolay yolu bu." dedi.

Arnold, "Bu dönemde her ne kadar bizden daha fazla şampiyonluk kazanmış ve muhtemelen daha başarılı olsalar da kulüplerdeki mali durumlar göz önüne alındığında alacağımız bu kupalar bizim için çok daha anlamlı olacak." şeklinde konuştu.

City ile ilgili sözlerine devam eden tecrübeli oyuncu, "Her gün daha da iyi bir takım haline geliyorlar ve bu makinenin durdurulması zor. Ancak geçmişte bunu yapabileceğimizi gösterdik. Onlarla eşit şartlarda rekabet etmememiz için hiçbir neden yok. Onlarla girdiğimiz rekabetten heyecan duyuyoruz. Eminim onlar da bizim gibi motive olacaklardır. Heyecan verici bir maç olacak." açıklamasını yaptı.

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