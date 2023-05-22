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Spor

Trezeguet'den Samet Akaydın açıklaması

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mahmoud Trezeguet, Fenerbahçe maçında Samet Akaydın'ın kendisine yaptığı hareket hakkında açıklamalarda bulundu.

22 Mayıs 2023 Pazartesi 23:20 - Güncelleme:
Trezeguet'den Samet Akaydın açıklaması
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Mısırlı oyuncu açıklamasında, "Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Yaşandığı sırada görmedim ve o an görmediğim için şanslıyım. Kötü hissettim görünce. Daha fazla da bir şey söylemek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor konuyla ilgili, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz.

Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir!

Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz.

Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

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