Trezeguet yine masada

Garry Rodrigues’i 10 milyon 200 bin euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a gönderen ve kasasını büyük ölçüde rahatlatan Sarı-Kırmızılılar’ın sezon başında da çok istediği Mısırlı oyuncu için yeniden düğmeye bastığı ortaya çıktı. Yönetimin, 24 yaşındaki Trezeguet için Kasımpaşa’ya 5 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı iddia edildi. Mısırlı oyuncu, G.Saray’a gelmeyi çok istiyor.