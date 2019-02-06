Trezeguet'den Kasımpaşa yönetimine Galatasaray isyanı!
Trezeguet, Galatasray’a transfer olmasına izin vermeyen kulübüne isyan etti: Diagne gitti, bana neden izin vermediniz?
Transferin gözde isimlerinder biri olan Trezeguet ile Kasımpaşa yönetimi arasında kriz çıktı.
Mısırlı yıldızın yöneticilere "Takımdan kimsenin gitmeyeceğini söylediniz ama Diagne'yi sattınız. Bana neden izin vermediniz" dediği öğrenildi. Trezeguet ile Galatasaray çok yakından ilgilenmişti.
(Takvim)
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