Trezeguet'ye Premier Lig'den talip var

Bu sezon süper bir performans sergileyen ve ismi üç büyüklerle anılan Kasımpaşalı Trezeguet için İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

Son olarak Ryan Babel'i kadrosuna katan Fulham'ın yeni sezonda Trezeguet'yi transfer etmek istediği belirtildi. Fulham'ın Premier Lig'de kalması halinde Mısırlı yıldız için 15 milyon Euro'yu gözden çıkaracağı da belirtildi.

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