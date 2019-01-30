Trezequet istendi ama pahalı geldi
GALATASARAY için dün yine hareketli saatler yaşandı..
- StarSpor
GALATASARAY için dün yine hareketli saatler yaşandı.. Kasımpaşa’nın yıldız futbolcularından Trezequet, Sarı-Kırmızılı kulübe haber göndererek “Ben de size gelmek istiyorum” dedi. Bunun üzerine Cim-Bomlu yöneticiler, Kasımpaşa’ya “Bonservisi ne kadar?* diye sordu.. Başkan Turgay Ciner, kapıyı 10 milyon eurodan açınca İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, pazarlık masasından kalktı. Teknik Direktör Mustafa Denizli ile anlaşamayan Mısırlı futbolcu dünkü çalışmaya katılmadı
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