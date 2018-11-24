Son Dakika Haberleri 24

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Tribünden atılan yabancı madde Şenol Güneş'e isabet etti

Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Kayseri'de oynanan ve gergin geçen maçın son anlarında Şenol Güneş'e yabancı bir madde atıldı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'la buldukları dördüncü golün ardından sevinen oyuncularının yanına giderek onlara bir şeyler anlatmak istedi. Ancak o sırada tribünden atılan bir madde, Şenol Güneş'e isabet etti.

Kısa bir süre olayın şokunu yaşayan Şenol Güneş, durumunun iyi olduğunu söyledi. Daha sonra Şenol Güneş, dördüncü hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na olayla ilgili tepki gösterdi ve bir şeyler söyledi.

(Sporx)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi

Ahıra sızan kurda çoban köpeği sürprizi

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA