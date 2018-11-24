Tribünden atılan yabancı madde Şenol Güneş'e isabet etti
Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan maçta deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e yabancı madde atıldı.
Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü ile Beşiktaş arasında Kayseri'de oynanan ve gergin geçen maçın son anlarında Şenol Güneş'e yabancı bir madde atıldı.
Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Oğuzhan Özyakup'la buldukları dördüncü golün ardından sevinen oyuncularının yanına giderek onlara bir şeyler anlatmak istedi. Ancak o sırada tribünden atılan bir madde, Şenol Güneş'e isabet etti.
Kısa bir süre olayın şokunu yaşayan Şenol Güneş, durumunun iyi olduğunu söyledi. Daha sonra Şenol Güneş, dördüncü hakem Mustafa Öğretmenoğlu'na olayla ilgili tepki gösterdi ve bir şeyler söyledi.
(Sporx)
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