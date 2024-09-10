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Spor

Trippier Beşiktaş için hazır! Tek eksik Newcastle United'ın onayı

Yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettiren Beşiktaş, 33 yaşındaki İngiliz Trippier kadrosuna katmak istiyor. Oyuncu transfer için ikna olsa da kulübü Newcastle United'ın ikna olması bekleniyor. İşte detaylar...

Akşam10 Eylül 2024 Salı 09:39 - Güncelleme:
Trippier Beşiktaş için hazır! Tek eksik Newcastle United'ın onayı
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Ada basınından InsideFutbol'un haberine göre Siyah-Beyazlılar, 33 yaşındaki İngiliz milli futbolcu için kulübü Newcastle United ile pazarlıklarını devam ettiriyor. Habere göre Trippier de kulübünün Beşiktaş ile anlaşması halinde İstanbul ekibine transfer olmaya hazır. Newcastle United Teknik Direktörü Eddie Howe'nin ise oyuncunun yeri dolmadan transfere sıcak bakmadığı ifade edildi. Geçen sezon 39 maça çıkan Trippier, 1 gol ve 11 asistle oynadı. Öte yandan Siyah-Beyazlıların bek mevkisine düşündüğü tek isim Trippier değil.

TAVERNİER GÜNDEMDE

İskoç basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, daha önce birlikte çalıştığı James Tavernier'in transferine onay verdi. Trippier'de pürüz çıkması halinde Beşiktaş'ın, Tavernier ismine yöneleceği iddia edildi. Tek bir isimle transferi kapatması beklenen Siyah-Beyazlıların, önceliğinin sağda ve solda oynayabilen bir bek oyuncusu olduğu biliniyor. Aboubakar'ın, Hatay'a transferiyle birlikte bu bölgede bir gelişme yaşanması bekleniyor.

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