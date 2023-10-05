Trnava hocasından Fenerbahçe'ye gözdağı

Fenerbahçe, Spartak Trnava maçı için hazırlıklarını tamamladı ve maçı beklemeye geçti. Teknik direktör İsmail Kartal, maça dair son analizlerini yaparak rakibini deplasmanda yenmeyi planlıyor.

Kartal, basın toplantısında grubu lider olarak tamamlamak istediklerini ifade etti. Ancak, Spartak Trnava'nın hocası Gasparik, Fenerbahçe'ye bir sürpriz hazırlığında...

Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesinde Sport Aktuality SK'ya önemli açıklamalar yaptı.

'AÇIK KEŞFETTİK'

Gasparik, "Ligde sadece 3 gol yiyen ve bütün resmi maçlarını kazanan bir takımın zayıf yönünü bulmak zor ama Fenerbahçe'yi analiz ederken bir açık keşfettik" diyerek sürpriz bir açıklamaya imza attı.