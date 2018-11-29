Trnava yenemedi, Fenerbahçe garantiledi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile Anderlecht, Belçika'da karşı karşıya geldi. Maçın 0-0 bitmesiyle birlikte Fenerbahçe, gruptan çıkmayı garantiledi.

Anderlecht, grupta 5. maçını da kazanamazken Spartak Trnava, 1 galibiyet ile 3. sırada kaldı.

Bu sonucun ardından Spartak Trnava, Avrupa Ligi'ne veda etti. Anderlecht ise daha önceden turnuva elveda demişti.