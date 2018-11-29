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Trnava yenemedi, Fenerbahçe garantiledi

UEFA Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava, deplasmanda Anderlecht ile 0-0 berabere kaldı ve bu sonucun ardından Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi.

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UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Spartak Trnava ile Anderlecht, Belçika'da karşı karşıya geldi. Maçın 0-0 bitmesiyle birlikte Fenerbahçe, gruptan çıkmayı garantiledi.
 
Anderlecht, grupta 5. maçını da kazanamazken Spartak Trnava, 1 galibiyet ile 3. sırada kaldı.
 
Bu sonucun ardından Spartak Trnava, Avrupa Ligi'ne veda etti. Anderlecht ise daha önceden turnuva elveda demişti.

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