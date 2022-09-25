İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Eylül 2022 Pazar / 29 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4191
  • EURO
    17,8508
  • ALTIN
    973.148
  • BIST100
    3281.61
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • TRT'den milli maç öncesi frekans güncelleme uyarısı
Spor

TRT'den milli maç öncesi frekans güncelleme uyarısı

Bu akşam TRT'den yayınlanacak olan Faroe Adaları-Türkiye maçı öncesi frekans güncelleme uyarısı yapıldı. Aynı uygulama Katar'da düzenlenecek FIFA 2022 dünya kupası içinde geçerli olacak.

DHA25 Eylül 2022 Pazar 11:39 - Güncelleme:
ABONE OL

Futbolseverlerin Türkiye sınırları içinde milli maç yayınlarını kesintisiz izleyebilmeleri için "Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri" TRT'nin ilgili platformlarında duyuruldu. İzleyicilerin yapacağı frekans güncelleme işlemiyle birlikte TRT'nin; TRT 1 HD, TRT SPOR HD, TRT BELGESEL HD, TRT ÇOCUK HD ve TRT MÜZİK HD kanallarının frekansları tek bir seferde güncellenmiş olacak.

FAROE ADALARI - TÜRKİYE KARŞILAŞMASI BU AKŞAM CANLI YAYINLA TRT 1'DE

UEFA Uluslar C Ligi 1'inci Grup'taki altıncı maçında A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na konuk olacak. Bu akşam saat 21.45'te oynanacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Bu kapsamda futbolseverlerin Türkiye'nin C Ligindeki bu son karşılaşmasını sorunsuz izleyebilmeleri için frekans bilgilerini güncellemeleri gerekiyor.

TRT HD Türkiye kapsaması TÜRKSAT frekans bilgisi şöyle:

Uydu:TÜRKSAT 4A

Frekans:11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: 3/4

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.