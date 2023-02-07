TSYD'den depremzedeler için yardım kampanyası! İşte ihtiyaç listesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgeye yardım kolileri göndereceğini duyurdu.
TSYD'den yapılan açıklamada, kampanyanın KTSYD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) ile ortaklaşa yapılacağı belirtildi.
Yardım elini uzatmak isteyen üyelerin, kolileri 13 Şubat Pazartesi gününe kadar Levent'teki tesislere ulaştırması gerektiği ifade edildi.
İhtiyaç listesi şöyle:
1- Kadın hijyen kiti
2- Bebek maması
3- Çocuk bezi
4- Powerbank
5- Battaniye
6- Kışlık bot ve kapşonlu polar (Yeni olmak şartıyla)