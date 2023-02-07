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Spor

TSYD'den depremzedeler için yardım kampanyası! İşte ihtiyaç listesi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), depremden etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı. Yardımların Hatay ilindeki depremzedelere gönderileceği ifade edildi.

AA7 Şubat 2023 Salı 10:50 - Güncelleme:
TSYD'den depremzedeler için yardım kampanyası! İşte ihtiyaç listesi
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Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından, bölgeye yardım kolileri göndereceğini duyurdu.

TSYD'den yapılan açıklamada, kampanyanın KTSYD (Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği) ile ortaklaşa yapılacağı belirtildi.

Yardım elini uzatmak isteyen üyelerin, kolileri 13 Şubat Pazartesi gününe kadar Levent'teki tesislere ulaştırması gerektiği ifade edildi.

İhtiyaç listesi şöyle:

1- Kadın hijyen kiti

2- Bebek maması

3- Çocuk bezi

4- Powerbank

5- Battaniye

6- Kışlık bot ve kapşonlu polar (Yeni olmak şartıyla)

  • TSYD
  • Türkiye Spor Yazarları Derneği
  • deprem

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