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Spor

Tuchel göreve hazır!

Chelsea'de ki görevine son verilen Thomas Tuchel'in adı, son haftalarda Julian Nagelsmann ile başarısız bir performans sergileyen Bayern Münih ile anılmaya başlandı. 49 yaşındaki teknik direktörün göreve hazır olduğu iddia edildi.

SporX22 Eylül 2022 Perşembe 10:01 - Güncelleme:
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Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın olası ayrılık senaryosunda adı geçen Thomas Tuchel, göreve sıcak bakıyor.

Alman basınında yer alan haberde, 7 Eylül'de Chelsea'da görevine son verilen Tuchel'in, çalışmaya fazla ara vermek istemediği ve Byern Münih'te görev almak istediği belirtildi.

DAHA DÜŞÜK BİR ÜCRET

49 yaşındaki teknik adamın, teklif gelmesi halinde Chelsea'dan daha düşük bir ücreti kabul edebileceği ancak Byern Münih'ten herhangi bir temas olmadığı ifade edildi.

MASADA TEKLİF YOK

Bayern Münih yönetiminin, şu an için Nagelsmann'ın arkasında oldukları ve Tuchel konusunu masaya yatırmadıkları kaydedildi.

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