Tuchel göreve hazır!

Bayern Münih'te Julian Nagelsmann'ın olası ayrılık senaryosunda adı geçen Thomas Tuchel, göreve sıcak bakıyor.

Alman basınında yer alan haberde, 7 Eylül'de Chelsea'da görevine son verilen Tuchel'in, çalışmaya fazla ara vermek istemediği ve Byern Münih'te görev almak istediği belirtildi.

DAHA DÜŞÜK BİR ÜCRET

49 yaşındaki teknik adamın, teklif gelmesi halinde Chelsea'dan daha düşük bir ücreti kabul edebileceği ancak Byern Münih'ten herhangi bir temas olmadığı ifade edildi.

MASADA TEKLİF YOK

Bayern Münih yönetiminin, şu an için Nagelsmann'ın arkasında oldukları ve Tuchel konusunu masaya yatırmadıkları kaydedildi.