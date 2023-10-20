Tuchel: Neuer'i G.saray maçında riske etmeyeceğiz

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Bayern Münih'in Alman teknik direktörü Thomas Tuchel, Bundesliga'da oynayacakları Mainz maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sakatlığını atlatan Matthijs de Ligt hakkında konuşan Tuchel, "Savunma hattımızı Kim Min-Jae ve Matthijs de Ligt ile kurmayı planlıyoruz. De Ligt iyileşti ve maçlara çıkmaya hazır durumda." dedi.

LEON GORETZKA

Leon Goretzka'nın sakatlığı hakkında konuşan Tuchel, "Leon, idmanda bir darbe aldı. Oynayıp oynamayacağı acıya ne kadar dayanıklı olduğu ile ilgili bir durum. Şu an her şey yolunda görünüyor." ifadelerini kullandı.

MANUEL NEUER

Sakatlığını atlatan Manuel Neuer'i riske etmek istemediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Manuel Neuer antrenmanlara başladı. Onunla gurur duyuyoruz, inanılmaz bir hikayesi var. Önceki gün onunla konuştuk ve Mainz maçında Ulreich'ın kalede olmasını kararlaştırdık. Galatasaray maçında da muhtemelen böyle olacak. Şu an kendini çok iyi hissediyor ve onu riske etmek istemiyoruz. Acele etmemize gerek yok." sözlerini sarf etti.

SAKATLARIN DURUMU

Son olarak takımdaki diğer sakatların durumunu değerlendiren Tuchel, "Kimmich için biraz daha beklememiz gerekiyor. Dün idmanlara başladı. Mazraoui, Gnabry, Upamecano ve Guerreiro da kadroda olmayacak." dedi.