Tuchel yeniden Bundesliga'da

Alman futbol devi Bayern Münih'te Thomas Tuchel devri başlıyor.

Bayern Münih, Alman teknik direktör Thomas Tuchel ile anlaştıklarını açıkladı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, 35 yaşındaki Julian Nagelsmann ile boşalan teknik direktör koltuğuna bir diğer 49 yaşındaki Alman çalıştırıcı Thomas Tuchel'i getirdiğini açıkladı.

Bayern Münih, Tuchel ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Alman hoca pazartesi günü yeni takımıyla birlikte ilk antrenmanına çıkacak.

Tuchel, Chelsea ile 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Kulüpler Kupası; Borussia Dortmund ile 1 Alman Kupa şampiyonu; Paris Saint-Germain ile 2 Fransa şampiyonluğu yaşadı.