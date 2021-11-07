Tuchel: Burada uzun süre kalmak için elimden geleni yapacağım

Sporx 7 Kasım 2021 Pazar 11:16 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 11:17

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Chelsea'de uzun süre kalmak istediğini belirtti.

Tuchel yaptığı açıklamada, "Kalite ve sonuçlar yönetimde önemlidir, aksi takdirde kalma şansınız olmaz. Eğer buna sahipseniz veya kendinizi mutlu hissediyorsanız, kulüp ve Antrenör Liverpool, Manchester City veya Burnley'de olduğu gibi bir güven inşa ediyorsa, uzun süre bir takımda kalabilirsiniz." dedi.

Uzun süre Chelsea'ye hizmet etmek istediğini belirten teknik adam, "Bugün size mümkün olduğunca uzun süre kalmak istediğimi ve elimden gelenin en iyisini yapacağımı söyleyebilirim çünkü bulunduğum yeri seviyorum. Bu kulüpte ve ligde her gün çalışmaktan zevk alıyorum, kulübümle mükemmel bir uyum içerisindeyim." şeklinde konuştu.