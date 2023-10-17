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Spor

Tudor, Beşiktaş'a yakın! İtalyanlar yazdı...

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in ayrılığı sonrası teknik direktörlük için bir çok isim konuşuldu. İtalyan ve Hırvat basınında Igor Tudor'un siyah beyazlı ekibin başına geçmeye oldukça yakın olduğu belirtildi.

Akşam17 Ekim 2023 Salı 09:58 - Güncelleme:
Tudor, Beşiktaş'a yakın! İtalyanlar yazdı...
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Hırvat ve İtalyan basını, Şenol Güneş'in istifasından sonra Tudor'un Beşiktaş'ta görev yapacağına dair iddialar ortaya atmıştı. İtalyan basını dün bu iddialarını daha da ileriye götüren haberlere yer verdi.

Tuttonapoli sitesi özel haberinde, daha önce Napoli'ye imza atmak için görüşmeler yapan Tudor'un neden bu kararından vazgeçtiğini açıkladı. Haberde, Hırvat teknik direktörün Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığını ve Siyah-Beyazlı takıma çok yakın olduğunu öne sürdü. Beşiktaş'ın daha önce Tudor ile çalışan yardımcı hocalar Vukas ve Modric'i, Burak Yılmaz'a yardımcı olarak getirmesi bu söylentileri daha da büyütüyor.

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