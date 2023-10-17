Hırvat ve İtalyan basını, Şenol Güneş'in istifasından sonra Tudor'un Beşiktaş'ta görev yapacağına dair iddialar ortaya atmıştı. İtalyan basını dün bu iddialarını daha da ileriye götüren haberlere yer verdi.

Tuttonapoli sitesi özel haberinde, daha önce Napoli'ye imza atmak için görüşmeler yapan Tudor'un neden bu kararından vazgeçtiğini açıkladı. Haberde, Hırvat teknik direktörün Beşiktaş'la yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç aldığını ve Siyah-Beyazlı takıma çok yakın olduğunu öne sürdü. Beşiktaş'ın daha önce Tudor ile çalışan yardımcı hocalar Vukas ve Modric'i, Burak Yılmaz'a yardımcı olarak getirmesi bu söylentileri daha da büyütüyor.

ÇEBİ'DEN GÜÇLÜ YÖNETİM

Başkanlığa tekrar aday olması beklenen Ahmet Nur Çebi, güçlü bir yönetimle yola devam etmek için arayışlarını sürdürüyor. Çebi'nin bu konuda camianın marka isimleriyle görüştüğü ve destek istediği belirtiliyor. Aralıktaki olağanüstü kongrede Hasan Arat'ın da aday çıkması bekleniyor.