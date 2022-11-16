Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Elitzur Landco Ramla'yı 88-74 mağlup etti

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İsrail'in Elitzur Landco Ramla takımına 88-74 yenildi.
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.
Salon: Hatay Merkez
Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Kirile Tvauri (Gürcistan), Maden Lucic (Karadağ)
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 1, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 7, Büşra Akgün, Epiphanny Prince 28, Gizem Başaran Turan, Alexis Prince 19 , Gatling 12
Elitzur Landco Ramla: Austin 17, Baron 16, Eliyahu 2, Rotberg 4, Babkina 18, Mosby 16, Fleischer, Mbaka 15, Dudasova
1. Periyot:16-20
Devre: 35-42
3. Periyot: 52-59
Beş faulle oyundan çıkanlar: 29.23 Ayşe Cora (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor), 36.13 Babkina (Elitzur Landco Ramla)