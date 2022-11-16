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Spor

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Elitzur Landco Ramla'yı 88-74 mağlup etti

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası 4. hafta maçında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, Elitzur Landco Ramla'yı 88-74 mağlup etti.

AA16 Kasım 2022 Çarşamba 20:24 - Güncelleme:
Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, evinde Elitzur Landco Ramla'yı 88-74 mağlup etti
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 4. hafta maçında Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği İsrail'in Elitzur Landco Ramla takımına 88-74 yenildi.

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor bu sonuçla ilk galibiyetini elde etti.

Salon: Hatay Merkez

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Kirile Tvauri (Gürcistan), Maden Lucic (Karadağ)

Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor: Eda Şahin 1, Büşra Akbaş 7, Ayşe Cora 7, Büşra Akgün, Epiphanny Prince 28, Gizem Başaran Turan, Alexis Prince 19 , Gatling 12

Elitzur Landco Ramla: Austin 17, Baron 16, Eliyahu 2, Rotberg 4, Babkina 18, Mosby 16, Fleischer, Mbaka 15, Dudasova

1. Periyot:16-20

Devre: 35-42

3. Periyot: 52-59

Beş faulle oyundan çıkanlar: 29.23 Ayşe Cora (Tufan Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor), 36.13 Babkina (Elitzur Landco Ramla)

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