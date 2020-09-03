Tugay Kaçar'dan Boluspor'a 2 yıllık imza

AA 03 Eylül 2020 Perşembe 11:51 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 11:51

TFF 1. Lig takımlarından Boluspor, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezona Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerde hazırlanan Boluspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Osmanlıspor forması giyen orta saha oyuncusu Tugay Kaçar ile 2 yıllık anlaşma yaptı.

Yapılan anlaşmanın ardından takıma katılan Tugay, çalışmalara başladı.

Mersin İdmanyurdu'nda futbola başlayan 26 yaşındaki Tugay Kaçar, Yukatel Denizlispor'da profesyonel futbolcu oldu.

Tugay Kaçar, Ofspor, Kızılcabölükspor, Osmanlıspor, Karşıyaka, Giresunspor ve Gaziantep FK takımlarında forma giydi.

Süper Lig'de 10 maçı bulunan Tugay Kaçar, 82 kez TFF 1. Lig maçında görev yaptı ve 12 kez ise milli takım yaş gruplarında forma giydi.