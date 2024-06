Tuğba Danışmaz: Hedefim olimpiyatlarda final

Üç adım atlamada olimpiyata gidecek ilk Türk kadın sporcu olarak tarihe geçen ve Roma'da kendisine ait Türkiye rekorunu kıran Tuğba Danışmaz, Adnan Menderes Havalimanı çıkışında ayağının tozuyla duygularını dile getirip, hedeflerini anlattı. Tuğba, "Önümüzde Olimpiyatlar var, Tokyo 2022'yi 1 kişiyle kaçırmıştım. Şimdi Paris'te her şey sürprizlere gebe. Önce finale kalalım" dedi.

Roma'ya madalya hedefiyle gittiklerini belirten milli atlet, "2024 yılına başladığımızda salon sezonunu erken kapattık biz. Çünkü hedefimiz Roma'da madalya alıp olimpiyat barajını geçmekti. Neticede burada da şahit oldunuz, barajı geçtik. Madalyamızı da aldık. Süreç biraz zordu. Çünkü 2 aylık kısa bir zamanımız vardı. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık, onu da yarışmaya yansıttığımızı düşünüyorum. Madalyanın renginin tabii ki altın olmasını isterdik. Gönlümüzden öyle geçerdi ama nasibimizde bu varmış. Umarım bundan sonra üzüleceğimiz şeyler de madalyanın birincilik olmayışı olur. Hep madalya alalım hep alamadığımız madalyalara, kaçırdıklarımıza üzülelim" diye konuştu.

"REKORUMU KIRMAK BENİM ELİMDEYDİ"

Üç adım atlamada üst üste kırdığı rekorlara Roma'da yenisini ekleyen Tuğba Danışmaz, "Türkiye rekoru benim olduğu için rekor kırmak kısmı daha kolaydı. Çünkü zaten benimdi rekor. Onu egale etmek ya da daha iyisini atlamak benim elimde olan bir şeydi. O beni zorlamadı ama baraj bu sene çok yüksekti. Biraz sertti. Antrenmanda birkaç şey değiştirdik, o da kolaylıkla halloldu" şeklinde konuştu.

"ANNEME TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Başarısında en önemli payın annesinde olduğunu dile getiren milli atlet Tuğba Danışmaz, "Öncelikle anneme teşekkür ediyorum. Çünkü annem beni her zaman, 'Ne olursa olsun moralini asla bozma, hep pozitif ol. Sen gerisini zaten yaparsın' diye motive ediyor. O benim için en büyük destek. En büyük teşekkür Antrenörüm Cahit Yüksel'e. Bana bu kadar kısa zamanda inandığı için, bana benden daha çok inandığı için, yapabileceğimi başkalarına kanıtlayabildiği için çok teşekkür ediyorum. Ayşegül Baklacı'ya teşekkürüm yönetici olarak değil abla olarak. Çünkü her zaman bana kızsa da (Bazen ağlatabiliyor beni) her zaman doğru yolu gösteriyor bana. Son olarak federasyonumuza ve başkanımız Fatih Çintimar'a teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"MADALYA ALACAĞIMIZ KESİNDİ"

Avrupa Şampiyonası'na madalya alacaklarına emin olarak gittiklerini ifade eden Tuğba Danışmaz, "Madalya alacağımız kesindi ama rengi belli değildi. Biz son ana kadar birinci olacağımızı düşünüyorduk. Rakibimin o dereceyi atlayacağını bilmiyorduk, biraz bize de sürpriz oldu. Ama o çok tecrübeli. Olimpiyat üçüncüsü, dünya salon üçüncüsü, Avrupa Şampiyonu. Benim onunla savaşıyor olmam bile benim için yeterliydi. Ben kazanmış kadar sevindim. Zaten iyi bir derece atladım, olimpiyat barajını geçtim. Gönül isterdi ki İstiklal Marşı'nı okutalım, dinleyelim, okuyalım ama nasip olmadı. Bir dahaki sefere söz verelim" yorumlarında bulundu.

"KULÜBÜM BENİM AİLEM"

Enka Spor Kulübü'nün ailesi olduğunu vurgulayan Tuğba Danışmaz, "16 yıldır bünyesindeyim. Sakatlansak da elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizi kendi evlatları gibi hazırlıyorlar, onlara çok teşekkür ediyorum. Sezon içerisinde kulüp olarak iki yarışmamız oluyor, tüm desteği sağlıyorlar. Bu yarışmaya onların geleceğini öğrendim, bu beni heyecanlandırdı. Geldikleri için, desteledikleri için, ailelerinin bir ferdi olduğum için teşekkür ediyorum" dedi.

CAHİT YÜKSEL: PLANLI ÇALIŞMAYLA BURALARA GELDİK

Tuğba Danışmaz'ın Milli Takım Antrenörü Cahit Yüksel, başarıyı uzun zamandan beri yapılan planlı bir çalışmayla yakaladıklarını söyleyerek, "Üzerine koya koya, planlamayla, çalışmayla buralara geldik. Ben 6 yıl önce başladığımda söylediklerimin tek tek gerçekleşmesinden tabii ki mutluyum. Bir kadın sporcunun ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi bir erkek olarak bizi gururlandırıyor. Onların baş tacı olması bizi gururlandırıyor. Olmaz denilen bazı şeylerin yapılması Avrupa ve Dünya düzeyinde bir sporcunun ortaya çıkması gurur verici. Herkesin payı var. Paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Enka Spor Kulübü'ne, Türkiye Atletizm Federasyonu'na ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"GEZME DEĞİL ÇALIŞMA ZAMANI"

İlerisi için bir yol çizmek gerektiğini ifade eden Cahit Yüksel, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Olimpiyatlarda en iyisini yapmaya çalışacağız. Bazen de haddimizi, gücümüzü bilmek çok önemli. Adım adım gideceğiz. Şimdi 2'nci olduk, ilerleyen dönemde kürsünün en üstüne çıkmak için plan yapmamız lazım. 2028'deki gelecek Olimpiyat için şimdiden plan yapmamız lazım. Organizasyon devam ederken hemen geldik buraya. Üzerine koymak, şansa kalmaması için erkenden geldik buraya. Biz orada Roma'yı gezebilirdik ama gezme zamanı değil çalışma zamanı. Verilmiş sözler var, emekler var, ülkenin ihtiyacı var. Büyük bir sorumlulukla en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Birinci olmadık, üzüldük ama 'Biz buralardayız' demek önemli. Bütün kadın sporcularımıza, insanlara örnek olabilmek de çok önemli. Bu yolda devam ediyoruz."