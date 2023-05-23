Tuğba İvegin: İlk maçı evimizde oynayacağımız için heyecanlıyız

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 FIVB Milletler Ligi için gerçekleştirdiği hazırlık kampına katılan Tuğba İvegin, "İlk hafta karşılaşmalarımızı kendi evimizde ve seyircimizin önünde oynayacağımız için çok heyecanlıyız." ifadesini kullandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2023 FIVB Milletler Ligi'nin hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren milli takımın oyuncularından Tuğba İvegin, kamp sürecini değerlendirdi.

Yeni başantrenör Daniele Santarelli ile çalışmalara yoğun şekilde başladıklarını vurgulayan milli smaçör, şunları kaydetti: