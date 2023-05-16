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Spor

Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da yılın en iyi genç teknik adamı seçildi

Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı'nı çalıştıran Türk teknik direktör Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da yılın en iyi genç teknik adamı ödülünü kazandı.

IHA16 Mayıs 2023 Salı 12:14 - Güncelleme:
Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'da yılın en iyi genç teknik adamı seçildi
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Roma 18 Yaş Altı Futbol Takımı'nı çalıştıran genç teknik adam Tuğberk Tanrıvermiş, İtalya'nın prestijli organizasyonlarından olan Maurizio Maestrelli Ödülleri'nde yılın en iyi genç teknik direktörü ödülüne layık görüldü. Kariyerine 2011 yılında Galatasaray'ın oyuncu izleme departmanında başlayan Tanrıvermiş, sarı-kırmızılı kulüpte farklı kategorilerde teknik direktörlük ve A takımda yardımcı antrenörlük yaptı. Tanrıvermiş, Türkiye'de ayrıca Denizlispor ve Kayseri Erciyesspor'un teknik ekiplerinde de görev aldı.

Roma 15 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü olarak 2018'de İtalya'ya giden 33 yaşındaki Tanrıvermiş, ilk sezonunda şampiyonluk yaşadı. Ardından Roma 16 Yaş Altı ve Spezia 19 Yaş Altı takımlarını çalıştıran Tuğberk Tanrıvermiş, bu sezon Roma 18 Yaş Altı Takımı'nın başına geçti.

İtalya 18 Yaş Altı Futbol Ligi A Grubu'nda bitime 3 hafta kala liderliği garantileyen Tuğberk Tanrıvermiş'in takımı, B Grubu lideriyle şampiyonluk için karşılaşacak.

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