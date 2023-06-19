Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Dzeko'nun menajeri Alessandro Lucci, dün İstanbul'a geldi.

İtalyan menajer, sarı- lacivertli yönetimle sözleşmenin son detaylarını konuştu. Taraflar yapılan toplantıda aradaki küçük pürüzleri de giderdi. Dzeko, milli maçlardan sonra İstanbul'a gelecek ve Fenerbahçe'yle iki yıllık sözleşme imzalayacak. 37 yaşındaki Boşnak yıldıza senelik 5 milyon euro net ücret verilecek. Ayrıca bonservisi elinde olduğu için 2.5 milyon Euro da imza parası alacak.

DZEKO'YA BAŞARI BONUSLARI...

Dzeko'nun sözleşmesinde başarı bonusları da bulunuyor. Boşnak golcü, Fenerbahçe'nin şampiyon olması halinde 500 bin euro prim alacak. Türkiye Kupası'nın kazanılması halinde ise 37 yaşındaki golcüye 250 bin euro prim verecek.