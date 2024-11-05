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Spor

Tüm dünya Süper Lig'i konuşuyor! Jose Mourinho'nun sözleri gündem oldu

Fenerbahçe'nin Trabzonspor ile oynadığı maç sonrası açıklama yapan dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'nun sözleri dünyanın dört bir yanında gündem oldu. Sky, Portekizli çalıştırıcının basın toplantısını canlı yayınlarken İspanya'nın köklü spor gazetesi Marca ise 'Mourinho yolsuzluk olduğunu ima ediyor.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Akşam5 Kasım 2024 Salı 09:29 - Güncelleme:
Tüm dünya Süper Lig'i konuşuyor! Jose Mourinho'nun sözleri gündem oldu
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Sofyan Amrabat'ın 90+12'deki golüyle Trabzonspor deplasmanından 3-2'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de başrolü teknik direktör Jose Mourinho oynadı. Maçın ardından önce yayıncı kuruluşta Süper Lig'i, hakemleri, özellikle de VAR'daki Atilla Karaoğlan'ı ağır eleştiren Jose Mourinho, basın toplantısında vitesi daha da yükseltti.

Hakemleri adeta yerden yere vuran deneyimli teknik adamın Süper Lig'in kalitesiyle ilgili kullandığı cümleler Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar manşetlere konu oldu. Sky, toplantının tamamını yayınladı.

8 DAKİKALIK TİRAT ATTI

"Türk ligini kimse izlemiyor. İngiltere'de izleyen tek kişi belki de oğlumdur. Çünkü yayınlanmıyor bile. Portekiz ve Hollanda'nın gerisinde bir lig. Böyle bir yapının olduğunu bilseydim buraya gelmezdim. Bana eksik anlatıldığı için öfkeliyim" diyen Mourinho için Daily Mail, "Sadece maç sonu hakeme karşı sekiz dakikalık bir tirad attı. Maçın sonucundan memnun gözükse de konuşmasında Türkiye'deki sistemden ne kadar hoşlanmadığına odaklandı ve bunu açıkça söyledi" dedi.

HAKEMLER ÇAY MI İÇİYOR!

Maçın ardından pozisyonları gönderi atan Mou, dün de buna devam etti. Hakkında yazılanlar özetle şöyle; Voetball International: "Mourinho çok sert. 'Eğer hikayenin tamamını duysaydım asla gelmezdim, Türk hakemleri VAR odasında çay mı içiyor?' dedi." Le Parisien: "Türk futboluna şiddetle saldırdı. Ortamın söylenenden kötü olduğunu söyledi." V.Krant: "Tamamen çılgına döndü. Marca: "Mourinho yolsuzluk olduğunu ima ediyor." ESPN: "Hollanda futbolunun Türk futbolundan önde olduğunu açıkladı."

SOFYAN PAYLAŞIMI

Kanarya'nın Trabzonspor'u 90+12'de attığı golle 3-2 yendiği maçın görsellerini UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabı da paylaştı. Zaferin mimarı Amrabat'ın görselini kullanan UEFA, "103 dakika, kazanan Fenerbahçe" dedi.

150 MİLYON EURO'YU KABUL ETMEDİ

Romanyalı futbol menajeri ve Mourinho'nun uzun yıllardır arkadaşı olan Giovanni Becali, Portekizli hocanın Arabistan'dan gelen 150 milyon euroluk teklifi reddettiğini açıkladı.

Becali, "Bana, 'Giovanni, ben Suudi Arabistan'a gitmiyorum, Türkiye'ye gidiyorum. Çünkü yıllık 15 milyon euro değerinde iki yıllık bir kontratım var. Hala Avrupa'ya yakın, Fenerbahçe iyi bir takım. Birkaç iyi oyuncum var' dedi. 3 yıl için 150 milyon euro verdiler. Ama takım 1. Lig'e yeni çıkmıştı, doğru düzgün stadı yoktu" diye konuştu.

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