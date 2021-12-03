Tüm gözler Vitor Pereira'da

3 Aralık 2021 Cuma 12:35 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 12:35

Portekizli teknik adam, Göztepe maçındaki oyun, Szalai'yi yedek bırakıp İrfan'ı çıkarması ve karşılaşma sonu açıklamalarıyla iyice hedef adam haline geldi. Vitor Pereira, kovulacağı yönündeki iddialar havada uçuşurken, takımını Rizespor maçına hazırlamaya çalışıyor.

Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti. Futbolcular, pas organizasyonlarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Pereira, karşılaşma sırasında sık sık oyunu durdurup uyarılarda bulundu. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Hafif ağrıları bulunan İrfan Can, Mert Hakan ve Min-jae Kim, takımdan ayrı bir şekilde kendilerine hazırlanan özel programı uyguladı.