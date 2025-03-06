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Spor

Tüm İngiltere bunu konuşuyor! Jose Mourinho'dan Yusuf Akçiçek intikamı

Bu sezon performansıyla yıldızını parlatan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek için Jose Mourinho'nun eski kulübü Tottenham, Antalyaspor maçına gözlemci gönderdi. Ancak Portekizli teknik adam, 19 yaşındaki genç yıldıza süre vermedi. Bu olay İngiltere'de gündem oldu. Ada basını Mourinho'nun kötü ayrıldığı takımından intikam aldığını yazdı. İşte detaylar...

AKŞAM6 Mart 2025 Perşembe 09:11 - Güncelleme:
Tüm İngiltere bunu konuşuyor! Jose Mourinho'dan Yusuf Akçiçek intikamı
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Bu sezon savunmada doğan boşlukla şansını iyi değerlendiren ve Jose Mourinho'nun prensi olan Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerini peşine taktı. Premier Lig ekibi Tottenham, 19'lik solak savunmacıya yakından ilgi gösteriyor. Mirror'da yer alan habere göre Tottenham, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Antalyaspor maçına gözlemci gönderdi. Ancak Portekizli teknik adam, genç futbolcuyu yedekte bıraktı ve Tottenham'ın planını bozdu.

Haberde ayrıca Mourinho'nun Tottenham'dan ayrılma şekline gönderme yapılarak İngiliz ekibinden 'intikamını aldığı' ifadeleri kullanıldı. Mou, 2019'da geldiği Tottenham'da takımı kupa finaline çıkardıktan sonra gönderilmişti. Portekizli hocanın bu kulüple olan ilişkisinin kötü olduğu biliniyor.

YUSUF AKÇİÇEK'İN AVRUPA KARNESİ

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta boy gösteren Yusuf, 1 gol 1 asistle dikkat çekti. Toplamda 14 maçta Mou ona formayı teslim etti.

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