Bu sezon savunmada doğan boşlukla şansını iyi değerlendiren ve Jose Mourinho'nun prensi olan Yusuf Akçiçek, Avrupa devlerini peşine taktı. Premier Lig ekibi Tottenham, 19'lik solak savunmacıya yakından ilgi gösteriyor. Mirror'da yer alan habere göre Tottenham, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Yusuf Akçiçek için Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Antalyaspor maçına gözlemci gönderdi. Ancak Portekizli teknik adam, genç futbolcuyu yedekte bıraktı ve Tottenham'ın planını bozdu.

Haberde ayrıca Mourinho'nun Tottenham'dan ayrılma şekline gönderme yapılarak İngiliz ekibinden 'intikamını aldığı' ifadeleri kullanıldı. Mou, 2019'da geldiği Tottenham'da takımı kupa finaline çıkardıktan sonra gönderilmişti. Portekizli hocanın bu kulüple olan ilişkisinin kötü olduğu biliniyor.

YUSUF AKÇİÇEK'İN AVRUPA KARNESİ

Bu sezon Avrupa Ligi'nde 5 maçta boy gösteren Yusuf, 1 gol 1 asistle dikkat çekti. Toplamda 14 maçta Mou ona formayı teslim etti.