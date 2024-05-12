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Spor

Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! ''Gol atması için az bir zaman yeterli''

Real Madrid dün Granada deplasmanında sahaya çıktı. Heyecan dolu mücadeleyi Real Madrid, 4-0 kazanırken milli futbolcu Arda Güler attığı gol ve oynadığı futbol ile büyük beğeni topladı. 19 yaşındaki genç yıldız İspanya'da manşetleri süsledi. İşte o manşetler...

12 Mayıs 2024 Pazar 09:27 - Güncelleme:
Tüm İspanya Arda Güler'i konuşuyor! ''Gol atması için az bir zaman yeterli''
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İspanya La Liga'da şampiyonluğunu daha önce garantileyen Real Madrid, Granada deplasmanında sahaya çıktı. Heyecan dolu mücadeleyi Real Madrid, 4-0 kazanırken Arda Güler'in performansı alkışları topladı. 19 yaşındaki milli futbolcunun performansı İspanyol basını tarafından manşetlere taşındı.

"BU ÇOCUK ÇOK ÖZEL"

AS'ta yer alan haberde Arda Güler'in çok özel bir futbolcu olduğu belirtildi. AS'ın haberinde 19 yaşındaki on numara için "Bu çocuk çok özel. Arda Güler harika bir gol attı. Türk futbolcu bir önceki hafta San Sebastian'da yaptığı gibi yine fileleri havalandırdı. Granada karşısında golünü harika bir vuruşla yaptı" ifadeleri kullanıldı.

"BİRİKİMLERİNİ KATLADI"

Depor'da yer alan haberde genç futbolcunun aldığı süreleri çok iyi kullandığına vurguda bulunuldu: "Arda Güler topu ustaca kontrol etti ve düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Granada kalecisinin yapacak bir şeyi yoktu. Arda oynadığı toplamdaki 210 dakikada lig sezonundaki birikimlerini katladı."

"BÜYÜK SIÇRAMA YAPTI"

Marca'nın haberinde genç futbolcunun özel bir isim olduğuna dikkat çekildi. Real Madrid'e Kylian Mbappe'nin de geleceği vurgulanan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler kendisine dakika verildiği anda büyük bir sıçrama yapıyor. Evet bu takıma daha Mbappe gelecek ama bir de Arda Güler meselesi var. Bu sezon pek oynamadı ama oynadığında da özel bir futbolcu olduğunu görmek zor olmadı. Ligdeki üç golü bir şeyler söylüyor ama asıl oyunu kendisi hakkında daha fazla şey anlatıyor. 19 yaşında bir fenomeni andıran Türk futbolcuyu dikkatle izleyin."

"YETENEĞİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Meridiano'nun haberinde genç oyuncunun gelecekte önemli bir futbolcu olabildiğinin sinyallerini verdiği belirtildi. Meridiano'nun haberinde, "Genç Türk hücum oyuncusu aldığı dakikalar içerisinde gelecekte önemli bir isim haline gelebileceğini gösteriyor. Ayaklarının altındaki yeteneği ortaya koyan ve bir an önce kullanılması gereken bir performans. Yeni sezon kadro yapılanmasında en önemli konulardan biri genç oyuncunun durumu olacak" denildi.

"ŞİMDİDEN 3 GOL"

El Desmarque'nin haberinde ise, "Türk futbolcu La Liga'da gol atmak için en az dakikaya ihtiyaç duyan oyuncu. Ligde Real Madrid takımıyla sadece 255 dakika içinde, bu cumartesi Granada maçında attığı gol de dahil olmak üzere şimdiden üç gol attı" ifadeleri kullanıldı.

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