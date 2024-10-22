Real Madrid'in deplasmanda Celta Vigo'yu 2-1 mağlup ettiği mücadelede Arda Güler'in hiç süre almaması İspanya'da konuşulmaya devam ediyor.

İspanyol basını, Ancelotti'nin karşılaşmada sakatlıktan yeni dönen Ceballos'u oyuna alarak Arda Güler'e bir darbe daha vurduğunu belirtti.

Ancelotti'nin sakatlıktan yeni dönen bir futbolcunun yerine bile Arda Güler'i tercih etmemesi güvensizlik olarak değerlendirildi. Arda Güler'in gol ya da asist katkısı sağlayamaması ve defansif eksikliğinin şans bulamamasında etkili olduğu iddia edildi.

Haberde Arda Güler için, "Asla gelmeyecek bir fırsatı sabırla beklemeye devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 10 maçta forma giydi. Toplam 291 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, gol ya da asist katkısı sağlayamadı.