Tüm İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Öyle bir rekor kırdı ki...

Inter'in 3-1'lik Cremonese maçında Hakan Çalhanoğlu performansıyla yıldızlaştı. Sahanın en çok mesafe kateden ismi olarak rekor kıran Hakan Çalhanoğlu, bir asistle skora katkı sağladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU, KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in başarılı orta saha oyuncusu Hakan Çalhanoğlu, geçen sezonki performansının üzerine koyarak devam ediyor. Inter'in Serie A'nın 4. haftasında evinde konuk ettiği Cremonese'yi 3-1 mağlup ettiği maçta Hakan Çalhanoğlu, bir asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

MAÇTA MESAFE REKORU KIRDI

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, Cremonese karşılaşmasında 11.556 km mesafe kat ederek maçın rekorunu kırdı. Milli oyuncuyu 11.285 km ile Barella ve 10.569 km ile Milan Skriniar takip ediyor.

İTALYA, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU KONUŞUYOR

Cremonese maçında kırdığı mesafe rekoruyla alkış toplayan Hakan Çalhanoğlu için İtalya basınında övgü dolu sözlere yer verildi. Hakan Çalhanoğlu'nu işaret ederek Inter'in orta sahasının Serie A'nın en eksiksiz orta sahası olduğu belirtildi. Milli oyuncunu başarılı performansına dikkat çekilirken, "Çalhanoğlu, göz ardı edilemez." ifadelerine yer verildi.