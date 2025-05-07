İSTANBUL 26°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2025 Çarşamba / 10 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,6463
  • EURO
    43,9422
  • ALTIN
    4203.27
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tüm İtalya Hakan Çalhanoğlu'nun attığı penaltıyı konuşuyor! ''Hatasızlığın tanımı''
Spor

Tüm İtalya Hakan Çalhanoğlu'nun attığı penaltıyı konuşuyor! ''Hatasızlığın tanımı''

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Barcelona'yı konuk eden İnter normal süresi 3-3 tamamlanan mücadeleyi uzatmalarda 4-3 tamamladı ve adını finale yazdıran taraf oldu. İnter'in maçtaki ikinci golünü penaltıdan kaydeden milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu oyun içerisindeki performansı eleştirilse de penaltı atışı İtalya'da gündem oldu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ7 Mayıs 2025 Çarşamba 10:02 - Güncelleme:
Tüm İtalya Hakan Çalhanoğlu'nun attığı penaltıyı konuşuyor! ''Hatasızlığın tanımı''
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 3-3'ün rövanşında Barcelona'yı konuk eden İnter, normal süresi 3-3 tamamlanan mücadelede uzatma devreleri sonunda rakibini 4-3 yenerek adını finale yazdırdı.

Inter'in maçtaki ikinci golünü milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu penaltıdan kaydetti. İtalyan basınında, Çalhanoğlu'nun karşılaşma genelindeki performansı eleştirilse de penaltı vuruşundaki soğukkanllığı takdir edildi. İşte İtalyan basınında Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili yapılan yorumlar:

Tuttomercatoweb: "Kariyerinde attığı 49. penaltı, Şampiyonlar Ligi'nde attığı altı penaltıdan altısı: Hatasızlığın tanımı."

Sport Mediaset: "İlk yarıda De Jong'a müdahale ve baskı konusunda çok çalışıldı, kendi yönünü kurması için daha az zaman ve fırsat vardı. Ceza sahasının ortasından sol ayağıyla gol atmaya yaklaşan ve ardından penaltıdan farkı ikiye çıkaran oyuncu, skor 2-2 iken üç çeyrekte topu kaybetti ve Yamal'a penaltı verilmesine sebep oldu."

Corriere della Sera: "Pas çizgilerini bulmakta hep zorlanıyor ve sonra savunmayı düşünüyor. Mükemmel penaltı için kılavuzu eline aldı ve en iyi sayfalardan birini çevirdi"

FC Inter News: "İlk maçta olduğu gibi bu maçta da Barcelona'nın yoğun baskısı altında kaldı, nefes alma alanı ve görüş alanı kısıtlandı. Bu nedenle topu kaptırmamak için hemen geriye doğru veya yatay oynamayı tercih etti. Penaltı noktasından Antarktika soğukkanlılığıyla golü buldu."

Eurosport İtalya: "Penaltı atarken soğukkanlıydı: Şampiyonlar Ligi yarı finalinde normalden daha değerli bir şey. Ancak oyundan çıkana kadar çok fazla hata da yaptı."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.