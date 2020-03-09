Tüm organizasyonlar durduruldu

09 Mart 2020 Pazartesi 20:40 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 20:40

İtalya'da koronavirüs endişesi spor organizasyonlarını da vurdu.

İtalyan Olimpiyat Komitesi, koronavirüs nedeniyle Serie A dahil olmak üzere ülkedeki tüm spor organizasyonlarını 3 Nisan'a kadar askıya aldı. İtalya'da koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 463 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'nin de mücadele edeceği EURO 2020'de açılış maçı İtalya ile A Milli Takımımız arasında 12 Haziran'da Roma'da oynanacak. UEFA Başkanı Ceferin ise bu konuda hazırlıklı olduklarını ve endişeleri bulunmadığını açıklamıştı

UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları ise oynanmaya devam edecek.