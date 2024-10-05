Kabus gibi başladığı sezonda geçen hafta sahasında Konyaspor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini alan Trabzonspor, ligin 8. haftasında Hatayspor'un konuğu olacak.

Art arda ikinci galibiyetini alarak seri başlangıcı yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de teknik direktör Şenol Güneş'in işi ise oldukça zor...

Sakatlıklarla boğuşan Fırtına'da Enis Destan, Stefan Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Denswil ve Nwakaeme'nin forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli çalıştırıcının, birçok as oyuncusunun yokluğunda derin rotasyonun yanı sıra taktiksel diziliminde de değişikliklere gitmesi bekleniyor.