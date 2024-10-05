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Spor

Tüm planlar galibiyet için! 10 eksikli Fırtına bugün Hatay'da

Şenol Güneş'in başında olduğu Trabzonspor bugün Hatayspor ile kozlarını paylaşacak. Geçen hafta Konyaspor karşısında ilk galibiyetini alan bordo mavili ekip, Hatay'dan da galibiyet alarak seri başlatmak istiyor. İşte detaylar...

Akşam5 Ekim 2024 Cumartesi 09:26 - Güncelleme:
Tüm planlar galibiyet için! 10 eksikli Fırtına bugün Hatay'da
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Kabus gibi başladığı sezonda geçen hafta sahasında Konyaspor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini alan Trabzonspor, ligin 8. haftasında Hatayspor'un konuğu olacak.

Art arda ikinci galibiyetini alarak seri başlangıcı yapmak isteyen Bordo-Mavililer'de teknik direktör Şenol Güneş'in işi ise oldukça zor...

Sakatlıklarla boğuşan Fırtına'da Enis Destan, Stefan Savic, Batagov, Umut Bozok, Cihan Çanak, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Ozan Tufan, Denswil ve Nwakaeme'nin forma giymesi beklenmiyor. Tecrübeli çalıştırıcının, birçok as oyuncusunun yokluğunda derin rotasyonun yanı sıra taktiksel diziliminde de değişikliklere gitmesi bekleniyor.

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