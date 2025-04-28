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Spor

Tüm Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! ''Benfica'da zaferin mimarı''

Portekiz Ligi'nin 30. haftasında Benfica sahasında konuk ettiği AVS'i 6-0'lık skorla mağlup etti. 1 gol 1 asistlik performansla maçın adamı seçilen milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Portekiz basınında gündem oldu. Portekiz basını başarılı yıldız Kerem Aktürkoğlu için 'Bugünkü zaferin mimarı.' ifadelerine yer verdi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ28 Nisan 2025 Pazartesi 09:55 - Güncelleme:
Tüm Portekiz Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor! ''Benfica'da zaferin mimarı''
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Portekiz Ligi'nin 31. hafta mücadelesinde Benfica, konuk ettiği AVS karşısında farklı kazanarak zirve takibini sürdürdü.

1 GOL, 1 ASİST

Sporting'le şampiyonluk mücadelesi veren Benfica'nın gollerini Tomas Araujo, Vangelis Pavlidis, Zeki Amdouni, Kerem Aktürkoğlu, Andrea Belotti ve Nicolas Otamendi kaydetti. Kerem ayrıca Belotti'nin golünde asisti yapan isim oldu.

"ZAFERİN MİMARI"

Karşılaşmayı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Kerem Aktürkoğlu, AVS maçının en iyi oyuncusu ödülünü kazandı. Benfica'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kerem Aktürkoğlu, bugünkü zaferin mimarı." ifadelerine yer verildi.

"CEBİNDEN SİHİRBAZLIK NUMARALARI ÇIKARIYOR"

Portekiz basınından Abola, maçın ardından Benfica futbolcularını değerlendirirken Kerem Aktürkoğlu 7 puanla ilk sırada yer aldı. Kerem için, "Harry Potter'la tanınıyor ve ara sıra cebinden sihirbazlık numaraları çıkarıyor. Benfica'ya getirdiği değer sadece bu değil. Bruno Lage için onu giderek daha da önemli kılan şey, oyunda sürekli olarak yer alabilmesi, defans-hücum geçişinde takım arkadaşlarına çözümler sunabilmesi." yorumu yapıldı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Milli oyuncu ayrıca karşılaşmanın ardından performansıyla maçın adamı seçildi.

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